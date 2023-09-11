Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Giorgi Beridze arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, Giorgi Beridze'ye yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
MKE Ankaragücü Gürcü oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdığını duyurdu.
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Yayın Tarihi: 11.09.2023- 13:09