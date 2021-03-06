Ankaragücü forması giyen Lobzhanidze Galatasaray'ın kalecisi Muslera hakkında flaş yorumda bulundu

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde, Gürcü futbolcu Saba Lobzhanidze çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lobzhanidze, "Muslera kahraman gözüyle bakılan çok iyi bir kaleci. İyi bir vuruş yaparak topu filelere gönderdim. Bu gol benim en iyi golümdü" dedi.

Süper Lig'e bu sezon damga vuran isimlerden bir tanesi Ankaragücü'nün kanat oyuncusu Saba Lobzhanidze, Skorer'e konuştu… Gürcü futbolcu başkent ekibinde skora direkt etki eden oyuncular arasında birinci sırada yer alıyor.

10 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Galatasaray maçında önce Marcao'yu çalımlayıp ardından klas bir vuruşla Muslera'yı avladığında bu sezonki 3. golünü atan Lobzhanidze'nin 7 de asisti bulunuyor.



"MUSLERA BİR KAHRAMAN"

"Çok iyi bir pas aldım ve o esnada önümdeki boşluğu görüp ilerleyebileceğimi düşündüm. Muslera kahraman gözüyle bakılan çok iyi bir kaleci. İyi bir vuruş yaparak topu filelere gönderdim. Bu gol benim en iyi golümdü. Hem çok güzel bir goldü ve Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı atıldı, hem de takımım için çok önemli bir gol olması nedeniyle en iyi golümdü" sözleriyle duygularını özetledi.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİLERİNDEN"

Gürcü futbolcu, Galatasaray hakkındaki düşüncelerini "Çok kaliteli oyunculardan kurulu çok güçlü bir takım. Şampiyonluk için en büyük favorilerden biri hala onlar" şeklinde anlattı. Sarı-kırmızılılar karşısındaki galibiyetin sırrını iki kilit noktaya bağladı, bunları "Bu maça çok iyi bir taktikle çıktık, hocamızın istediklerini sahada iyi gerçekleştirdik. Ve tüm takım olarak 90 dakika boyunca sahada savaştık" diyerek sıraladı.

"GALATASARAYLILAR İSTEDİKLERİNİ SÖYLEYEBİLİR"

Bu noktada sarı-kırmızılıların hakem kararlarıyla ilgili itirazlarını kendisine sormamak olmazdı… Sahanın içinden durumun nasıl görüldüğüne yönelik merakımızı "Galatasaraylılar hakem ve kararlar ile ilgili istediklerini söyleyebilirler. Ben futbolcuyum futbolumu oynarım. Biz iyi oynadık ve galibiyeti hak ettik" ifadeleriyle giderdi.

"ANKARAGÜCÜ DÜŞMEYİ HAK ETMİYOR"

Ankaragücü'nün yerinin Süper Lig olduğunu belirten Saba Lobzhanidze, sarı-lacivertli ekibin taraftarıyla güçlü olduğunu ve seyircilerin tribüne dönmesiyle çok daha başarılı sonuçlar alacaklarını da savundu: "Ankaragücü başkentin takımı ve çok fazla taraftarı var. Bu takım düşmeyi hak etmiyor. Taraftar bu takımın itici gücü, onlar dönünce çok daha başarılı sonuçlar alınacaktır. Benim de gelecek için planım Süper Lig'de Ankaragücü ile yola devam etmek."

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