Eryaman Stadı'nda pazar akşamı oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
Beşiktaşlı futbolculara saldıran Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi.
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Yayın Tarihi: 05.09.2022- 14:52