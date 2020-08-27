27 Ağustos 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı

MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.08.2020

, 2020-2021 sezonu formalarını tanıtıp, satışa sundu.

Yapılan açıklamada, kulübün yaklaşık 110 yıl önce 31 Ağustos 1910 tarihinde İmalat-ı Harbiye atölyesi çalışanları ile meslek öğrencileri öncülüğünde kurulmasına gönderme yapılarak, formalarda "imalat-ı harbiye" yazısı yer aldığı aktarıldı.

Formlar, beyaz, çizgili, sarı ve siyah olarak dört farklı dizaynda taraftarların beğenisine sunuldu.

Sarı-lacivertli futbolseverler, Ankaragücü Store ve on-line mağazadan satın alabilecekler.





YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Fuat Çapa'dan transfer açıklaması Fuat Çapa'dan transfer açıklaması
Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi
Ankaragücü galibiyetle kapattı! Ankaragücü galibiyetle kapattı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör