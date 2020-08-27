MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı

MKE Ankaragücü, 2020-2021 sezonu formalarını tanıtıp, satışa sundu.

Yapılan açıklamada, kulübün yaklaşık 110 yıl önce 31 Ağustos 1910 tarihinde İmalat-ı Harbiye atölyesi çalışanları ile meslek öğrencileri öncülüğünde kurulmasına gönderme yapılarak, formalarda "imalat-ı harbiye" yazısı yer aldığı aktarıldı.

Formlar, beyaz, çizgili, sarı ve siyah olarak dört farklı dizaynda taraftarların beğenisine sunuldu.

Sarı-lacivertli futbolseverler, yeni sezon formalarını Ankaragücü Store ve on-line mağazadan satın alabilecekler.











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