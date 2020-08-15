Fuat Çapa'dan transfer açıklaması
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da kampa giren MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa, yaptığı açıklamada "Transferi ne kadar erken yaparsak bizim için o kadar olumlu olacak. Çünkü 11 Eylül'de ligler başlıyor. Çok uzun bir zamanımız yok." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer yapabilmeleri için engelleri aşmaları gerektiğini belirtti.
Kulüp başkanının gerekli açıklamaları hem ulusal hem de yerel basında yaptığını açıklayan Çapa, "Bu sürecin ne kadar zor olduğunu geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da fiilen yaşadım, kolay bir süreç değil. Bundan dolayı da kendilerine çok fazla bir şey söyleme veya onlardan bir şey isteme şansımız da yok. Ne kadar çalıştıklarını ne kadar gayret gösterdiklerini çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.
Transfer edilecek futbolcularla ilgili çalışma yaptıklarını dile getiren Çapa, yönetimin transfer konusunu teknik heyetten önce halletmek istediğine vurgu yaptı.
"Çok uzun bir zamanımız yok"
Transfer tahtası açıldığı zaman yönetimin oyuncularla temas kuracağını ve lige hazır bir takım oluşturacaklarını belirten Çapa, "Bunu ne kadar erken yaparsak bizim için o kadar olumlu olacak. Çünkü 11 Eylül'de ligler başlıyor. Çok uzun bir zamanımız yok." diye konuştu.
Eylül ayının kendi adlarına çok kritik bir süreç olacağını vurgulayan Çapa, şunları söyledi:
"Eylülde oynayacağımız karşılaşmaları ne kadar az hasarlı atlatırsak, ondan sonraki aylar bizim adımıza daha rahat olur. Birbirini tanıyan oyuncu sayımız fazla olur. Taraftarlarımızın istediği ve beklediği sonuçları hem oyun hem sonuç olarak alırız ve onları da mutlu ederiz."
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