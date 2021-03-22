22 Mart 2021, Pazartesi

ANKARAGÜCÜ

Son dakika: Ankaragücü'nde corona virüsü şoku! 1 kişide İngiltere mutantına rastlandı...

Ankaragücü'nde corona virüsü şoku! 1 kişide İngiltere mutantına rastlandı...
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

ekibi , yapılan corona virüsü testinin ardından 1 personelde mutantına rastlandığını açıkladı.

MKE 'nde mutant virüs şoku yaşanıyor. Başkent ekibinde yapılan corona virüsü testleri sonucunda bir personelin varyant analizinde mutantına rastlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Görülen lüzum üzerine yapılan korona virüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz.".

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