Son dakika: Ankaragücü'nde corona virüsü şoku! 1 kişide İngiltere mutantına rastlandı...

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, yapılan corona virüsü testinin ardından 1 personelde İngiltere mutantına rastlandığını açıkladı.

MKE Ankaragücü'nde mutant virüs şoku yaşanıyor. Başkent ekibinde yapılan corona virüsü testleri sonucunda bir personelin varyant analizinde İngiltere mutantına rastlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Görülen lüzum üzerine yapılan korona virüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz.".

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