Son dakika: Ankaragücü Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. Başkent ekibi, deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'la prensip anlşamasına vardı.

BAŞKAN MERT, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman, daha önce hepsi farklı dönemlerde olmak üzere Ankaragücü'nde 3 kez görev yapmıştı.

HİKMET KARAMAN'DAN ANKARAGÜCÜ PAYLAŞIMI!

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