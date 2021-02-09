09 Şubat 2021, Salı

ANKARAGÜCÜ

Son dakika: Ankaragücü Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu!
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

ekibi 'nün başkanı Fatih Mert, teknik direktör 'la prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE 'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. Başkent ekibi, deneyimli teknik adam 'la prensip anlşamasına vardı.

BAŞKAN MERT, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman, daha önce hepsi farklı dönemlerde olmak üzere Ankaragücü'nde 3 kez görev yapmıştı.

HİKMET KARAMAN'DAN ANKARAGÜCÜ PAYLAŞIMI!

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