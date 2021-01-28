28 Ocak 2021, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü Luka Adzic ile sözleşmesini feshetti!

Süper Lig ekibinde ayrılık!
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Luka Adzic ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Başkent temsilcisi, oyuncuya teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ayrılığı resmen açıkladı.

Ankara temsilcisi Luka Adzic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Luka Adzic'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak sona ermiştir.

Luka Adzic'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ

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