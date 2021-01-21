MKE Ankaragücü'nden 4 transfer birden!
Transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü, 4 transfer birden yaptı. Yapılan imza töreninde 4 futbolcuyla sözleşme imzalandı. | Son dakika transfer haberleri
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin Beştepe Tesisleri'nde satın alma opsiyonlu kiralanan santrfor Aliou Badji ile 6 aylık, orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ve forvet mevkiinde oynayan Embiya Ayyıldız ile de 2,5 +1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza törenine Kulüp Başkanı Fatih Mert ile birlikte futbol şube sorumlusu Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Mert, atılan imzaların MKE Ankaragücü camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz başka noktalara da transfer yapmak istiyoruz. Süper Lig'in ikinci devresinde daha güçlü bir Ankaragücü izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Beştepe Tesislerimizde İmza Töreni Yapıldı |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 21, 2021
🔗 https://t.co/AMXW3j35LJ#Ankaragücü pic.twitter.com/yTwji6SQaX
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