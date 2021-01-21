21 Ocak 2021, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nden 4 transfer birden!

Ankaragücü'nden 4 transfer birden!
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

Transfer yasağını kaldıran , 4 transfer birden yaptı. Yapılan imza töreninde 4 futbolcuyla sözleşme imzalandı. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin 'nde satın alma opsiyonlu kiralanan santrfor ile 6 aylık, orta saha oyuncuları ile 1,5 yıllık, ve forvet mevkiinde oynayan ile de 2,5 +1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı ile birlikte futbol şube sorumlusu ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Mert, atılan imzaların camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz başka noktalara da transfer yapmak istiyoruz. 'in ikinci devresinde daha güçlü bir izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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