Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında alınan 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonrası teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu.
Başkent ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.
Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Erdoğan, Akdeniz ekibiyle çıktığı 82 maçta 1.5 puan ortalaması tutturmuştu.
Yeni Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 29, 2022
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