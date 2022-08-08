Ankaragücü 0-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Hem Ankaragücü, hem de Konyaspor karşılaşmada zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yakaladılar ama sonuç alamadılar.
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 08.08.2022- 23:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 23:48
Hem Ankaragücü, hem de Konyaspor karşılaşmada zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yakaladılar ama sonuç alamadılar.
Süper LiG'de gelecek hafta Ankaragücü, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Konyaspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Ayrıca Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz (1-1) ile rövanş maçına çıkacak.