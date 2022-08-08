Ankaragücü 0-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Hem Ankaragücü, hem de Konyaspor karşılaşmada zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yakaladılar ama sonuç alamadılar.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 23:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 23:48