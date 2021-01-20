Ankaragücü'ne transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Başkent ekibinin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transfer yasağını kaldırdıklarını duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuz yürüttüğü titiz bir çalışma ile camiamızın beklentilerine cevap verecek, takımımızda ihtiyaç duyulan mevkileri dolduracak futbolcuları kulübümüze kazandırmak için transfer yasağını resmi olarak kaldırmıştır. Büyük Ankaragücü ailesine hayırlı olmasını diliyoruz. Kulübümüz için zorlu geçen bu süreçte, her türlü desteği hiçbir zaman esirgemeyen yönetim kurulumuz Süper Lig'in ikinci devresinde Ankaragücü'nü en iyi yerlere taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Büyük Ankaragücü taraftarımızın desteği ile beraber takımımızı daha ilerilere hep birlikte taşıyacağımızı ümit ediyor, sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyoruz."
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