20 Ocak 2021, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'ne transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekibine transfer müjdesi! Resmi açıklama geldi
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.01.2021

ekiplerinden Başkanı , Başkent ekibinin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transfer yasağını kaldırdıklarını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuz yürüttüğü titiz bir çalışma ile camiamızın beklentilerine cevap verecek, takımımızda ihtiyaç duyulan mevkileri dolduracak futbolcuları kulübümüze kazandırmak için transfer yasağını resmi olarak kaldırmıştır. Büyük ailesine hayırlı olmasını diliyoruz. Kulübümüz için zorlu geçen bu süreçte, her türlü desteği hiçbir zaman esirgemeyen yönetim kurulumuz 'in ikinci devresinde Ankaragücü'nü en iyi yerlere taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Büyük Ankaragücü taraftarımızın desteği ile beraber takımımızı daha ilerilere hep birlikte taşıyacağımızı ümit ediyor, sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyoruz."

Ankaragücü'ne müjdeli haber! Transfer yasağı kalktı...



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Pozisyon hatalarını düzeltmemiz gerekiyor "Pozisyon hatalarını düzeltmemiz gerekiyor"
F.Bahçe evinde zorlanmadı! Üst üste 5. galibiyet F.Bahçe evinde zorlanmadı! Üst üste 5. galibiyet
Fenerbahçe - Ankaragücü | CANLI Fenerbahçe - Ankaragücü | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör