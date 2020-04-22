22 Nisan 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü artık halterde

Ankaragücü artık halterde
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2020

Başkanı , başkent ekibinin bünyesinde halter takımının kurulduğunu açıkladı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı , başkent ekibinin bünyesinde halter takımının kurulduğunu açıkladı. Başkan Mert, "Sevgili Ankaragüçlüler, yaşadığımız bu zor günlerde size kulübümüz adına güzel bir haber vermek istiyorum. Avrupa çapında dereceleri olan hocalar yönetiminde Türkiye'de dereceleri olan sporculardan oluşan halter takımımız kurulmuştur. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
İşte Ramazan ayında alınan tedbirler İşte Ramazan ayında alınan tedbirler
MKE Ankaragücü halter takımı kurdu MKE Ankaragücü halter takımı kurdu
Gerson Rodrigues el yakıyor Gerson Rodrigues el yakıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör