Gerson müjdesi
A.Gücü Başkanı Fatih Mert, Kiev’den kiralanan Lüksemburglu golcü Gerson Rodrigues’i takımda tutmak istediğini ifade etti.
Ankaragücü, devre arası transferlerinden Gerson Rodrigues'i takımda tutmak için harekete geçiyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, Dinamo Kiev'den kiralanan Lüksemburglu forvetle sözleşme uzatmak istediklerini açıkladı. F.Bahçe'yle de adı anılan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili konuşan Mert, "Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var" dedi. Kiev'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, Ankaragücü formasıyla çıktığı 7 Süper Lig maçında 3 gol, 2 asistle dikkat çekmişti. Öte yandan Fatih Mert, 31 Nisan'da Bilim Kurulu'nun vereceği tarihe göre antrenmanlara başlayacaklarını ifade etti.
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