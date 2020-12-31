31 Aralık 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten yeni yıl mesajı

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten yeni yıl mesajı
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Kulübü Başkanı , yeni yıl mesajı yayımladı.

Başkan Mert, videolu mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'nin zorlu geçtiğini belirterek, "Koronavirüs dünyayı esir aldı. Biz de ülkemizde pandemi dolayısıyla zor günler geçirdik. Spor camiaları olarak bu zorluğu sonuna kadar hissettik." diye konuştu.

Yeni yılda salgının sona ermesini temenni eden Mert, "'in, insanların sağlıklı ve mutlu şekilde yaşayabildiği bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Spor müsabakalarına insanların gelebilmesini, maskesiz yaşanabilen bir ortam olmasını diliyorum. Bütün insanlığa, ülkemize huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum. Mutlu seneler." ifadelerini kullandı.



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