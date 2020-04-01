01 Nisan 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Düşme olmasın

Düşme olmasın
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2020

Ligin devamının zor olduğunu belirten A.Gücü Başkanı , “Gelecek sezon 21 takımla oynansın” dedi,

Ankaragücü Başkanı , bu sezon artık liglerin devam etmesinin zor olduğunu belirterek, "Ligden düşme olmamalı" dedi. Fatih Mert, "Bu işin hakkaniyet ölçüsünde yapılması gerekiyor. Ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı" önerisini yaptı. Fatih Mert, sözlerini şöyle sürdürdü: "İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya ligleri 20 takımla oynanıyor. Türkiye'de de bu yapılabilir. Bu sene 21 olup seneye 20 takıma çevrilir. Böylece hiçbir takımın hakkı yenmemiş olur."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Fatih Mert: Bu sene ligden düşme olmamalı Fatih Mert: Bu sene ligden düşme olmamalı
Umut ve İlhan'dan Altay'ın destek çağrısına yanıt Umut ve İlhan'dan Altay'ın destek çağrısına yanıt
Küme düşme kaldırılsın Küme düşme kaldırılsın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör