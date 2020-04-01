01 Nisan 2020, Çarşamba
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Düşme olmasın
Ligin devamının zor olduğunu belirten A.Gücü Başkanı Fatih Mert, “Gelecek sezon 21 takımla oynansın” dedi,
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, bu sezon artık liglerin devam etmesinin zor olduğunu belirterek, "Ligden düşme olmamalı" dedi. Fatih Mert, "Bu işin hakkaniyet ölçüsünde yapılması gerekiyor. Ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı" önerisini yaptı. Fatih Mert, sözlerini şöyle sürdürdü: "İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya ligleri 20 takımla oynanıyor. Türkiye'de de bu yapılabilir. Bu sene 21 olup seneye 20 takıma çevrilir. Böylece hiçbir takımın hakkı yenmemiş olur."
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