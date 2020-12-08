08 Aralık 2020, Salı

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde 3 corona virüsü vakası!

Süper Lig ekibinde 3 Covid- 19 vakası
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

ekiplerinden MKE Ankaragücü, 3 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.


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