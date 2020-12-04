04 Aralık 2020, Cuma

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nden corona virüsü açıklaması! 4 kişinin testi pozitif

Süper Lig ekibinde 4 Covid-19 vakası!
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 04.12.2020

ekiplerinden MKE Ankaragücü; teknik ekip, futbolcular ve personellere yapılan corona virüsü testinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

MKE Ankaragücü, teknik ekipten 1, profesyonel takım idari ve yardımcı personelden de 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır.

Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz."

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