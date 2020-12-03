03 Aralık 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde 1 futbolcu Covid-19'a yakalandı

Ankaragücü'nde 1 pozitif vaka!
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

ekiplerinden , 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde, bir futbolcumuzun Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yıldız isme övgü dolu sözler! haberin devamı

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