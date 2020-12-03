MKE Ankaragücü'nde 1 futbolcu Covid-19'a yakalandı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde, bir futbolcumuzun Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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