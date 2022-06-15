Pedrinho Süper Lig ekibine imzayı attı
Ankaragücü sözleşmeyi uzattı!
YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı, serbest mi?
Karıncaları öldürmeden yok etmenin yolu nedir?
SON DAKİKA