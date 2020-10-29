29 Ekim 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde corona virüsü şoku!

Süper Lig takımı açıkladı! 1 kişi pozitif
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

daha önce çıkan pozitif vakaların ardından gerçekleşen son testte 1 personelin daha corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

daha önce çıkan pozitif vakaların ardından gerçekleşen son testte 1 personelin daha corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.

Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır.

Personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoru

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