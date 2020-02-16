16 Şubat 2020, Pazar

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde başkent derbisi hazırlıkları başladı

MKE Ankaragücü'nde başkent derbisi hazırlıkları başladı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 16.02.2020

, 'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-lacivertli takım, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Fatih Mert de izledi.

Gençlerbirliği ile arasındaki başkent derbisi, 23 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.

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