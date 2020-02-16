MKE Ankaragücü'nde başkent derbisi hazırlıkları başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-lacivertli takım, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Fatih Mert de izledi.

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasındaki başkent derbisi, 23 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.