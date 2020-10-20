Ankaragücü'nde 4 futbolcu ve 1 çalışan yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü"

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