20 Ekim 2020, Salı

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde 4 futbolcu ve 1 çalışan yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı!

Süper Lig ekibinde 5 corona virüsü vakası
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

ekiplerinden , 4 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekiplerinden , 4 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Süper Lig'de bir maç daha ertelendi! Süper Lig'de bir maç daha ertelendi!
Remy sahnede! Rize'den muhteşem geri dönüş Remy sahnede! Rize'den muhteşem geri dönüş
Kupanın sahibi Sivasspor! Kupanın sahibi Sivasspor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör