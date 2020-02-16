16 Şubat 2020, Pazar

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankara'nın gücü

Ankara'nın gücü
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 16.02.2020

, teknik direktör ile 'yi de yıktı. Ara transferde yaptığı takviyelerle çıkışa geçen sarı-lacivertliler, son 4 haftada 8 puan toplayıp, maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı.

fırtınası, 'yi de yıktı. Teknik direktörlüğe 'ı getirdikten sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, ligde son 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. 20 puana ulaşıp, maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı. 2010'dan bu yana Fenerbahçe'yi ilk kez evinde mağlup eden Başkent ekibi, ilk 20 haftada sadece bir galibiyet alabilmişti. Devre arasında yaptığı takviyelerle bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertli takımda ilk golü atan Lobhanidze, "Bugün muazzam oynadık. Hocamızın tüm istediklerini yaptık. maçı sonrası gelecek iki maçta 6 puan alacağız demiştim. Başardığımız için mutluyum" dedi. Sedat Ağçay ise "Sezona sıkıntılı başladık, devre arası iyi oyuncular aldık. Onlar da iyi uyum sağladı" diye konuştu.

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