Ankara'nın gücü

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Akçay ile Fenerbahçe'yi de yıktı. Ara transferde yaptığı takviyelerle çıkışa geçen sarı-lacivertliler, son 4 haftada 8 puan toplayıp, maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı.

MKE Ankaragücü fırtınası, Fenerbahçe'yi de yıktı. Teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay'ı getirdikten sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, ligde son 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. 20 puana ulaşıp, maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı. 2010'dan bu yana Fenerbahçe'yi ilk kez evinde mağlup eden Başkent ekibi, ilk 20 haftada sadece bir galibiyet alabilmişti. Devre arasında yaptığı takviyelerle bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertli takımda ilk golü atan Lobhanidze, "Bugün muazzam oynadık. Hocamızın tüm istediklerini yaptık. Kasımpaşa maçı sonrası gelecek iki maçta 6 puan alacağız demiştim. Başardığımız için mutluyum" dedi. Sedat Ağçay ise "Sezona sıkıntılı başladık, devre arası iyi oyuncular aldık. Onlar da iyi uyum sağladı" diye konuştu.