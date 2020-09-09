09 Eylül 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı mı? Fatih Mert açıkladı!

Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı mı?
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

MKE Kulübü Başkanı , yasağına neden olan sıkıntıları çözdüklerini, 11 Eylül Cuma günü anlaştıkları futbolculara imza töreni yapacaklarını belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler, yasağına konu olan futbolcuların paraları yatırıldı. Thomas ve Cerci'nin FIFA'dan gelecek kağıtlarını bekliyoruz. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah. Hepinize iyi akşamlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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