29 Ocak 2020, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü’nde transfer yağmuru

Ankaragücü’nde transfer yağmuru
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Ocak ayında transfer yapamayan Ankaragücü sessizliğini bozuyor. Sarı-lacivertliler, anlaştığı futbolcularla transfer tahtasını açar açmaz resmi imzaları atacak.

Ocak ayında transfer yapamayan Ankaragücü sessizliğini bozuyor. Sarı-lacivertliler, anlaştığı futbolcularla transfer tahtasını açar açmaz resmi imzaları atacak. Başkent ekibi; Beşiktaş'tan Orkan Çınar, Başakşehir'den , Erzurumspor'dan Rashad Muhammed ve Şili ekibi Antofagasta'nın kanat oyuncusu Eduard Bello ile anlaştı. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer tahtasını açmak için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.
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