Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.

Başkent ekibi Süper Lig'de en son Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

3 TRANSFERDÜŞÜNÜLÜYOR

Yasağın kaldırılmasının ardından sarı lacivertli ekipte yeni takviyeler için kollar sıvandı. Ankara temsilcisi, 3 yıldıza birden resmi imzayı attırmak için kolları sıvadı.

Buna göre Ankaragücü, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuela'lı forvet Eduard Bello ve Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor.