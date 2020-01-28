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MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.
Başkent ekibi Süper Lig'de en son Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.
3 TRANSFERDÜŞÜNÜLÜYOR
Yasağın kaldırılmasının ardından sarı lacivertli ekipte yeni takviyeler için kollar sıvandı. Ankara temsilcisi, 3 yıldıza birden resmi imzayı attırmak için kolları sıvadı.
Buna göre Ankaragücü, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuela'lı forvet Eduard Bello ve Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor.
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