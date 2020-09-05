Son dakika: Ankaragücü'nde corona virüsü şoku! 1 kişi pozitif çıktı...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Ankaragücü'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada 1 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

DİĞER

ANKARAGÜCÜ HABERLERİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde dün yapılan koronavirüs (Covid-19 PCR) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.