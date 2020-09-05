05 Eylül 2020, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

Son dakika: Ankaragücü'nde corona virüsü şoku! 1 kişi pozitif çıktı...

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'nde şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada 1 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde dün yapılan koronavirüs (Covid-19 PCR) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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