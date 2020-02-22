22 Şubat 2020, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

'in 23. haftasında yarın ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda 10'a 10 top kapmanın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli kulüpte maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, ve Dever Orgill sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

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