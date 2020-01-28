28 Ocak 2020, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

A.Gücü’nden hakem isyanı

A.Gücü’nden hakem isyanı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Ankaragücü son olarak beraberliğinde yaşadıklarını öne sürdükleri hakem hatalarıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

Ankaragücü son olarak beraberliğinde yaşadıklarını öne sürdükleri hakem hatalarıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler, 7 puan kaybettiklerini, gösterilen haksız kartlar ve verilen penaltılar nedeniyle büyük kayıp yaşadıklarını vurguladı.
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