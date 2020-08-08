08 Ağustos 2020, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı

Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

MKE Ankaragücü yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı.

Kulüp basın sözcüsü İsmail Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör ile 1+1 yıllık anlaştıklarını söyledi.

Fuat Çapa'nın Ankara'da olduğunu aktaran Atasoy, "Bugün resmi imza atılacak. İmza törenimiz ise haftaya yapılacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak ekiplerinden Kasımpaşa'nın başında yer alan teknik direktör Fuat Çapa, daha önce Eskişehirspor, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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