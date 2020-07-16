16 Temmuz 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı öncesi 'e saldırıda bulunan 'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklama şöyle:

'''in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri'mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız ile arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic'e saldırıda bulunmuştur.

Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur.

Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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