MKE Ankaragücü'nde İbrahim Üzülmez dönemi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile salı günü karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarına hemen başlayan Başkent ekibi, Akçay'ın yerine İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertlilerin, 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllığına söz kestiği öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerinde Çaykur Rizespor, Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep'te görev yapan Üzülmez, son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u çalıştırmıştı.

DİĞER