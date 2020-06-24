24 Haziran 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde İbrahim Üzülmez dönemi

Ankaragücü'nde İbrahim Üzülmez dönemi
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

Geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran , 'dan ayrılan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör ile salı günü karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarına hemen başlayan Başkent ekibi, Akçay'ın yerine ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertlilerin, 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllığına söz kestiği öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerinde Çaykur Rizespor, Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep'te görev yapan Üzülmez, son olarak TFF 1. Lig ekibi 'u çalıştırmıştı.

Ankaragücü'nde İbrahim Üzülmez dönemi

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