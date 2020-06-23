23 Haziran 2020, Salı

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Teknik direktör...
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

ekiplerinden 'nün başkanı , teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hocamız M.R.Akçay ile ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Mustafa Reşit Akçay, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması..." demişti.

Ahmet Ağaoğlu: Bize ağır küfürler edildi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Fatih Mert isyan etti! Emeklerimize yazık oluyor Fatih Mert isyan etti! "Emeklerimize yazık oluyor"
Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir! Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir!
Gaziantep FK ve Ankaragücü puanları paylaştı Gaziantep FK ve Ankaragücü puanları paylaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör