MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Hocamız M.R.Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 23, 2020
Mustafa Reşit Akçay ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. pic.twitter.com/pUuEXjBGOi
NE OLMUŞTU?
Mustafa Reşit Akçay, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması..." demişti.
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