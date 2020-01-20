MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre kararı
MKE Ankaragücü yönetimi, kulüp üyeliğinde yüzde 5 kontenjanını kaldırmak için olağanüstü kongre kararı aldı.
MKE Ankaragücü Külübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Derneğimiz Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması yönünde karar almıştır. Fatih Mert ve yönetim kurulu, üye kaydedebilmek için yüzde 5 kontenjanını kaldıracak. Haziran ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi, Ankaragücü Külübü'ne özellikle tüm taraftarların üye olabilmesi için bu genel kurul kararı alındı.
Olağanüstü Genel Kurul İlk Toplantısı'nın 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14.00'de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 12/02/2020 Çarşamba günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...