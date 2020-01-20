20 Ocak 2020, Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü’nde Orgill müjdesi

Ankaragücü’nde Orgill müjdesi
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren ve 2. yarının ilk maçında Konya'ya evinde 1-0 yenilen A.Gücü'nde, direkt rakibi Kayseri'yle yapacağı kritik maçın hazırlıkları başladı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü Orgill'in kart cezasının bitmesi bir nebze olsun teselli oldu.

Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren ve 2. yarının ilk maçında Konya'ya evinde 1-0 yenilen A.Gücü'nde, direkt rakibi Kayseri'yle yapacağı kritik maçın hazırlıkları başladı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü Orgill'in kart cezasının bitmesi bir nebze olsun teselli oldu.

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