Ankaragücü’nde Orgill müjdesi

Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren ve 2. yarının ilk maçında Konya'ya evinde 1-0 yenilen A.Gücü'nde, direkt rakibi Kayseri'yle yapacağı kritik maçın hazırlıkları başladı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü Orgill'in kart cezasının bitmesi bir nebze olsun teselli oldu.

Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren ve 2. yarının ilk maçında Konya'ya evinde 1-0 yenilen A.Gücü'nde, direkt rakibi Kayseri'yle yapacağı kritik maçın hazırlıkları başladı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü Orgill'in kart cezasının bitmesi bir nebze olsun teselli oldu.