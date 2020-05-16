İptal edilebilir
A.Gücü Başkanı Fatih Mert, “İlk etapta herhalde ligde tarih uzatılır böyle sürerse de lig iptal edilir diye düşünüyorum” yorumu yaptı.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sürecin nasıl ilerleyeceğinin muamma olduğunu belirtip, iki senaryo üzerinde durdu. Başkan Mert, "Biz de futbolcular da herkes risk altında. Çünkü buradan insanlar evlerine gidiyor, kimin nereye gittiğini, nasıl bir ortamda yaşadığını bilmiyoruz. Onun için toplumun birbirine yaklaşmayacağı bir ortamda bir araya gelerek çalışıyoruz. Bundan sonrasının nasıl olacağı bence muamma. Yani TFF'nin aşama aşama açıkladığı şeyler var. Şu anda bizim bildiğimiz 12 Haziran'da liglerin seyircisiz başlayacağı. Ama yaşanan Beşiktaş olayından sonra Erzurumspor'da ciddi sayıda vaka var. Bunların 14 gün karantina süresi olacak. Bu 14 günde bu takımlar idman yapamayacak, geride kalacak. İlk etapta herhalde tarih uzatılır, böyle devam ederse de iptal edilir diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
OYUNCULAR TEDİRGİN GÖRÜNÜYOR
Başkan Fatih Mert, çalışmalarını sürdüren oyuncuların tedirgin olduğunu vurguladı. Mert, "Futbolcular gelip çalışıyorlar ama tabii tedirginlik hakim. Sosyal mesafeden dolayı tam istenilen performans olduğunu söyleyemem" dedi.
TAKIMIN KORKUSU ARTTI
A.Gücü hocası Mustafa Reşit Akçay, corona virüsü çıkan takımların haberlerinin kendilerini zor duruma soktuğunu belirtti. Akçay, "Psikolojik olarak bazı oyuncularımızın korkusu arttı ama telafi etmeye çalışacağız" bilgisini verdi.
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