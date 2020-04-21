21 Nisan 2020, Salı

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü halter takımı kurdu

MKE Ankaragücü halter takımı kurdu
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

ekiplerinden 'nde başkan , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ankara ekibinin bünyesinde halter takımı kurulduğunu duyurdu.

Başkan , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler, yaşadığımız bu zor günlerde size kulübümüz adına güzel bir haber vermek istiyorum. Avrupa çapında dereceleri olan hocalar yönetiminde 'de dereceleri olan sporculardan oluşan halter takımımız kurulmuştur. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mert, halter takımında yer alan teknik heyet ve sporcuları da hesabından duyurdu.

Gerson Rodrigues el yakıyor haberin devamı

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