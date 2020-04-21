MKE Ankaragücü halter takımı kurdu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ankara ekibinin bünyesinde halter takımı kurulduğunu duyurdu.

Başkan Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler, yaşadığımız bu zor günlerde size kulübümüz adına güzel bir haber vermek istiyorum. Avrupa çapında dereceleri olan hocalar yönetiminde Türkiye'de dereceleri olan sporculardan oluşan halter takımımız kurulmuştur. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mert, halter takımında yer alan teknik heyet ve sporcuları da hesabından duyurdu.

Sevgili Ankaragüçlüler, yaşadığımız bu zor günlerde size kulübümüz adına güzel bir haber vermek istiyorum. Avrupa çapında dereceleri olan hocalar yönetiminde Türkiye' de dereceleri olan sporculardan oluşan halter takımımız kurulmuştur. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/Pw3uZj8jba — Fatih Mert (@fatihmert1910) April 21, 2020

DİĞER