19 Nisan 2020, Pazar

ANKARAGÜCÜ

Gerson Rodrigues el yakıyor

Gerson Rodrigues el yakıyor
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Ankaragücü'nün devre arasında 'den kiraladığı Gerson Rodrigues kıymete bindi. 24 yaşındaki Lüksemburglu forvetin bonservisi için 5 milyon euro fiyat biçildi.

Ankaragücü'nün devre arasında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues kıymete bindi. 24 yaşındaki Lüksemburglu forvetin bonservisi için 5 milyon euro fiyat biçildi. Süper Lig'den diğer takımların da takipte olduğu Rodrigues, Süper Lig'de 7 maçta 3 gol, 2 asistle dikkat çekti
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