06 Nisan 2020, Pazartesi
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1 Mayıs'ta topbaşı
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Oyuncuların 1 Mayıs’ta toplanacağı, liglerin haziranda başlayacağı söylendi. Yayıncı kuruluş da ödemeleri yapacak” dedi.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ajansspor.com'da Salim Manav'a konuştu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den aldığı bilgileri aktaran Başkan Mert, TFF'nin 10 farklı senaryosu hakkında bilgileri olmadığını ifade ederken, müjdeli haberleri arka arkaya verdi. Başkan Mert, "Bu süreçte yayıncı kuruluşun kulüplere ödemelerine devam edeceği söylendi. Büyük bir sıkıntının olmayacağı ifade edildi. Yapılan toplantılardan sonra 1 Mayıs'ta takımların toplanacağı, hazırlık sürecinin ardından haziranda liglerin başlayacağı söylendi" dedi. Son maçlarda iyi bir performans sergilediklerini söyleyen ve Süper Lig'de kalacaklarına inandıklarını söyleyen Başkan Fatih Mert, "Bu süreçte takımımızdan ayrılmak isteyen yabancı oyuncu olmadı. Bu işin en mağdur olan takımlarından birisi biziz, devre arasında çok transfer yaptık ve iyi işlere imza attık. Ben iddia ediyorum; ligler devam ederse Ankaragücü bu sezon ligde kalacaktır" yorumunu yaptı. Başkan Mert, yabancı futbolcularının da takip altında olduğunu sözlerine ekledi.
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