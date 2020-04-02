02 Nisan 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü’nde yarın test günü

Ankaragücü’nde yarın test günü
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

MKE Ankaragücü Başkanı , "Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda inşallah, cuma günü (yarın) futbolcularımızın, çalışanlarımızın, teknik kadro ve yöneticilerimizin koronavirüs testlerini evlerinde yapacağız'' dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı , "Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda inşallah, cuma günü (yarın) futbolcularımızın, çalışanlarımızın, teknik kadro ve yöneticilerimizin koronavirüs testlerini evlerinde yapacağız'' dedi. 'nin liglerle ilgili vereceği kararı beklediklerini de kaydeden Başkan Mert, "Şahsi fikrim bu sene ligden düşmenin kaldırılması. Gerekirse gelecek sezon lig 21 takımla oynanabilir. Böyle bir beklentimiz var" diye konuştu.
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