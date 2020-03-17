17 Mart 2020, Salı

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

, 'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktiksel dayanıklılık çalışmaları yaptı.

İdman, çift kale maçın ardından soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Sedat Ağçay ve Tiago Pinto antrenmana katılmadı.

Öte yandan, antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. , FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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