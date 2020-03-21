''Bu salgını atlatacağız''

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, korona virüs önlemleri kapsamında alınan bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, korona virüs önlemleri kapsamında alınan bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti. Mert, "Devletimizin zamanında aldığı tedbirler sayesinde inşallah bu salgını en hasarsız şekilde atlatacağız" diye konuştu.

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