21 Mart 2020, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

''Bu salgını atlatacağız''

''Bu salgını atlatacağız''
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Ankaragücü Başkanı , korona virüs önlemleri kapsamında alınan bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti.

Ankaragücü Başkanı , korona virüs önlemleri kapsamında alınan bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti. Mert, "Devletimizin zamanında aldığı tedbirler sayesinde inşallah bu salgını en hasarsız şekilde atlatacağız" diye konuştu.

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