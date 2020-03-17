17 Mart 2020, Salı

ANKARAGÜCÜ

A.Gücü’nde keyifler yerinde

A.Gücü’nde keyifler yerinde
ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Üst üste 3 yenilginin ardından Rize galibiyetiyle düşme potasında nefes alan A.Gücü, deplasmandaki G.Antep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Üst üste 3 yenilginin ardından Rize galibiyetiyle düşme potasında nefes alan A.Gücü, deplasmandaki G.Antep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakat olan Pinto ve Sedat Ağçay'ın katılmadığı idmanda futbolcuların son derece moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi
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