15 Mart 2020, Pazar

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nün kaptanı Sedat Ağçay taburcu edildi

Sedat Ağçay taburcu edildi
ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 15.03.2020

'in 26. haftasındaki - maçında sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılan başkent temsilcisinin kaptanı , başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu oldu.

Kulübünden yapılan açıklamada, "Ameliyatı başarı ile gerçekleşen kaptanımız , bugün taburcu oldu. Durumu iyi olan Ağçay, birkaç hafta sonra sahalara dönebilecek." ifadelerine yer verildi.

Sedat Ağçay, ile oynanan maçta rakip oyuncu Diomande ile kafa kafaya çarpıştığı pozisyonun ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi haberin devamı

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