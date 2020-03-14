MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin 64'üncü dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağcay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğu açıklandı.