14 Mart 2020, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi
ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

'in 26. haftasında oynanan -Çaykur Rizespor maçında elmacık kemiği kırılan ev sahibi ekibin kaptanı , ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara Ufuk Hastanesinde operasyon geçiren Ağçay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği bildirildi.

, dün oynanan maçta Çaykur Rizesporlu Diomande'den yüzüne aldığı sert darbe sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede oyuncunun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti.

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