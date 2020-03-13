14 Mart 2020, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

Sedat Ağçay’dan kötü haber

Sedat Ağçay’dan kötü haber
ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

- mücadelesinin 64’üncü dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağcay’ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

Pozisyonun hemen hardından sedye ile oyun dışarısına alınan Sedat, önlem olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , oyuncusunda kırık olduğu bilgisi aldıklarını ve MR sonucunu bekleyeceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun ameliyat olup olmayacağına doktorların karar vereceğini vurguladı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN SEDAT AĞÇAY AÇIKLAMASI

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26'ncı haftasında maçında girdiği kafa topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin 64'üncü dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağçay, sedye ile saha kenarına alınarak hastaneye kaldırılmıştı. Ankara ekibi, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Tecrübeli futbolcunun yarın ameliyat olacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda kaptanımız Seday Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılmıştır. Kaptanımız, bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleştirilecektir."

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