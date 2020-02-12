12 Şubat 2020, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

Özdeş’ten makas

Özdeş’ten makas
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Ankaragücü'ne yenilerek kötü gidişata 'dur' diyemeyen Y.Malatya'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, Galatasaray maçı öncesi takıma neşter vuracak.

Ankaragücü'ne yenilerek kötü gidişata 'dur' diyemeyen Y.Malatya'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, Galatasaray maçı öncesi takıma neşter vuracak. Özdeş'in kritik karşılaşmada orta sahada, , Murat Yıldırım ve Donald'a görev vermesi bekleniyor.
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