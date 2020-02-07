MAÇ SONUCU Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü l ÖZET

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü deplasmanda 10 kişi kalan Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bo sonuçla Yeni Malatyaspor son 5 lig maçından sadece 1 puan çıkartabildi. Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü ise 3 puanla rahat nefes aldı.

Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Malatya'da açıldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde ligde küme düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Müsabakayı Ankragücü 1-0 kazandı.

Ankaragücü'nün tek golünü 66. dakikada Orgill kaydetti. Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş 49. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Mustafa, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Ankaragücü, ligde 14 hafta sonra ilk galibiyetini Malatyaspor deplasmanında aldı.

Bu sonuçla Ankargücü 17 puanla 16. sıraya yükseldi. Bir maçı eksik olan Yeni Malatyaspor 24 puanda 10. sırada yer aldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Chaaleli (Dk. 83 Ahmet Ildiz), Robin Yalçın, Acquah, Bifouma, Karim Hafez (Dk. 68 Donald), Kjartansson (Dk. 55 Umut Bulut)

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Scarione (Dk. 77 Atila Turan), İlhan Parlak (Dk. 65 Michalak), Rodrigues (Dk. 88 Rivas), Orgill

Gol: Dk. 65 Orgill (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 49 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 85 Ahmet Ildiz (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 88 Atila Turan, Dk. 90 1 Pinto (MKE Ankaragücü)

Maçtan dakikalar

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü, ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.

5. dakikada Chebake'nin hatalı pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmaya çarparak kornere çıktı.

43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasında topla buluşan Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı ayaklarıyla müdahale ederek kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

63. dakikada Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunu, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada konuk ekip öne geçti. Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Orgill'in yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

79. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından sert vuruşu sonrası üst direkten dönen top, Chebake'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağdan yaptığı ortada Umut Bulut, topu ceza sahasında bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Atila Turan'ın soldan pası sonrası Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert vuruşunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.