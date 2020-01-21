21 Ocak 2020, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Ankaragücü'nde Kaplan dönemi sona erdi
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020

ekiplerinden MKE Ankaragücü Teknik Direktör ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ankaragücü, teknik direktör ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

SARI LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz."

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