Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

SARI LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz."